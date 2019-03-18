囂張！小黃司機逼車 還持棍入侵校園想追打學生

2019-03-18 17:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕目無法治？台中市一名計程車司機，疑似不滿騎機車的大學生擋路，竟於馬路上逼車，之後見學生騎入大學校內停車場，這名運將仍不罷手，乾脆把車停在校內，持鐵棍入侵校園，於停車場企圖追打學生，持棍入侵校園的惡形惡狀畫面，全被目擊的學生拍下，不但引發恐慌，網友也抨擊說，這名司機相當惡劣，如此素質，怎麼能開計程車？這也是許多人不願搭乘計程車，改選擇Uber之因，被追打的學生，已於今天下午向警方報案。

拍攝上述畫面的學生，並非被追打者，而是在後方，剛好配戴機車行車記錄器的學生，被入侵的學校，疑為僑光科技大學，校方值日教官說，接獲通報後，已經協助學生向警方報案，這名司機並沒有找到學生，被追的學生沒受到傷害，也沒有其他學生受傷，學校很重視校園安全，會積極維護學生安全與學生權益，中市警局六分局西屯派出所說，學生目前報案中，如有證據顯示計程車逼車，將依法開罰，並依恐嚇危害安全罪偵辦計程車司機的刑責。

上述畫面被貼到臉書的「爆怨公社」，被追打的學生也出面發文說，他上學途中，於一處不需要兩段轉彎的路口左轉，當時綠燈亮起，他先禮讓直行車先行，在他後面的計程車司機不耐，猛按喇叭並強行插隊，想要逆向行駛，學生不想理會，直接騎走，該計程車卻不斷從左側逼車，企圖逼學生停車，兩車已經到了幾乎相撞的距離，學生拍打計程車的引擎蓋，向小黃司機示意距離太近很危險，司機緊急煞車，要求學生停車，學生不理會，直接騎入校內停車場，這名惡司機持鐵棍進入校內企圖追打。

網友譴責這位計程車司機是「垃圾」、「素質很低」，「不管怎樣都不能這樣，真的無法無天，台灣沒法治可言」，另有網友認為，面臨Uber競爭，還是有惡質的計程車司機當「豬隊友」，這可能是很多人不願搭乘計程車，而選擇Uber的原因，這種事情如一再發生，計程車恐乏人問津。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/