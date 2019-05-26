名設計師外遇害小三尋短 為瑪莎拉蒂跑車再告妻子

2019-05-26 17:54

〔記者黃捷／台北報導〕知名室內設計師陶繼綱與劉姓女子結婚期間，隱瞞婚姻另與楊姓女子交往，還讓楊女兩度墮胎、輕生未遂。事情曝光後3人間的官司不斷，不僅互告妨害婚姻及妨害名譽，陶男還另提民事訴訟，成功從劉女手中要回價值逾625萬元的跑車「瑪莎拉蒂GT4.2」。

陶男提告指出，他2016年間與劉女還只是情侶時購入該輛跑車，由於工作繁忙、需經常往返中國，遂將跑車借名登記給劉女，但在去年7月以律師函表明終止借名指記契約時，劉女卻拒絕返還跑車。

劉女抗辯，當初交往時經常共同參與公益活動，陶男原打算把跑車送給她，她雖拒絕，但因公益活動需使用跑車代步，才會轉而以借名登記取代；如今她仍持續參加公益活動，仍須使用跑車，陶男不得單方終止借名登記契約。

台北地院勘驗契約，裡頭明確約定「1.甲方（指劉女）同意借名給乙方（指陶男）登記車子（車子資料：瑪莎拉蒂GT4.2），同時放棄對此車子之管理、使用與處分的權利。2.乙方同意給甲方報酬新台幣3萬元作為借名費用，同時於車子登記完成之同時給付上述費用。3.雙方同意遵守法律規定，依借名之事實處理本約之規定，...」

而依照「民法」549條規定，陶男得隨時終止借名登記契約，既然他已於去年7月發函告知終止契約，劉女就必須協同至監理機關辦理跑車過戶，因此不採信劉女的贈與辯詞，判決陶男勝訴。

陶男過去曾被媒體爆料，指隱瞞婚姻與楊姓女子交往同居，楊女3年後才發覺陶男早與劉女結婚生子，一度情緒崩潰，吞藥輕生，所幸被及時救回；事情曝光後，劉女控告楊女妨害婚姻，檢察官認定楊女不知陶男已婚，處分不起訴，楊女則反告陶男侵害她「貞操權」，求償100萬元，全案上訴到高等法院，二審判賠40萬元。

楊女還曾在臉書上痛罵陶男及劉女，另被陶、劉提告妨害名譽及民事求償，但因貼文中並未指名道姓，法院認為一般民眾難以辨識文內指述的對象身分，遂都判陶、劉敗訴。

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