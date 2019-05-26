檢舉達人「網聚」 邀民眾喝咖啡、舉報違停

2019-05-26 17:10

〔記者王捷／台南報導〕台南最近多了一個警方關注的臉書社團「靠北台南交通」，獲得許多民眾按讚，除了PO出違規照片「公審三寶」外，還揪團網聚要網友一起出來喝咖啡，順便檢舉違停，違停到底如何解決？警方指出，這是結構性問題，停車空間、警力安排、民眾守法觀念都要加強，但警方私下透漏，由於太強力開單，有時會遭到民代施壓，民眾檢舉讓警方壓力下降許多，如果真的認為台南是文化古都，要請大家一起來糾正台南的交通亂象。

「靠北台南交通」如果接到民眾檢舉，就會將檢舉的照片等，放在網路上讓民眾「公審三寶」，有部分台南車主違規行徑相當誇張，有直接在路上停下車來，頭也不回的下車買小吃，甚至停在派出所旁，警方卻視而不見，同時也興起質疑警方執法不夠落實的聲浪。

因此該社團的網友，在3月分辦網聚，在中西區一間違停嚴重的咖啡廳喝咖啡，順便拍照檢舉違停，沒想到竟然讓違停變少，轄區警二分局指出，雖然中西區轄區狹小，但是勤務繁雜，不時會有廟會勤務、治安環境也複雜，偏偏道路狹小、觀光客多，警方即使每個小時都去開單，但是開單的速度跟不上違停的速度。

6月該社會要再度網聚，這次瞄準安南區的海佃路，警方透露，除了開單速度無法跟上違停速度外，也有議員直接向警分局施壓，這讓警方綁手綁腳，其實不會排斥民眾來檢舉，這樣警方相對比較好做事，如果大家都認同台南是文化古都、台南是台灣的京都，那大家就一起來糾正台南的交通亂象。

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