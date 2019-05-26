汽機車相撞難斷是非？女駕駛是三寶 男騎士酒駕

2019-05-26 11:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西屯區西屯路今天清晨發生機車與汽車相撞的意外，26歲黃姓女子開車於西屯路，沒有禮讓直行車，就於路口處迴轉，林姓男子騎機車載著陳姓女子，閃避不及而追撞汽車，林男與陳女雙雙受傷送醫，不料，警方卻發現，林男體內酒精濃度0.43毫克，觸犯公共危險罪，警方初步研判這起車禍主因，是黃女未注意前方路況就貿然迴轉，林男酒駕不一定跟車禍有因果關係，但會依公共危險罪嫌函送法辦。

中市警局六分局交通分隊調查，今天清晨2時許，黃女駕駛汽車行經西屯路，林男騎機車載著陳女，行駛於對向車道，黃女卻於路口迴轉，林男煞車不及，追撞汽車右後方保險桿與乘客座車門倒地，林男與陳女都受傷，機車車頭則受損嚴重，警方初步研判，黃女沒有喝酒跡象，林男則酒駕，濃度0.43毫克，不過，車禍主因不一定跟酒駕有關，黃女沒有注意前方，迴轉時也沒有禮讓直行車（機車），要負最大的肇事責任。

交通分隊指出，林男與陳女目前仍於醫院救治中，尚未製作筆錄，治療結束之後將傳喚林男，依公共危險罪嫌法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法