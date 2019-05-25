移民署查處非法移工行動 竹縣專勤隊查獲11名失聯移工

2019-05-25 19:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕內政部移民署全面動員查處非法移工，新竹縣專勤隊今天會同新竹縣政府、海巡署等單位，前往竹北、湖口等地執行聯合查察，共查獲失聯移工11名、逾期停留外僑6名、非法雇主5名及非法仲介1名，非法移工及外僑皆依規帶回收容安置等待遣返，相關案件並移請新竹縣政府勞工處依法裁處。

移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊隊長李文達表示，由於在台非法移工，仍有相當人數藏匿各處非法工作，且非法集團利用法律漏洞引進外僑非法工作，擾亂我國社會秩序，成為治安隱憂。為此，該隊結合縣府警察局、勞工處及新竹海巡隊等單位，今天前往竹北、湖口等地執行聯合查察。

這次勤務共查獲失聯移工11名、逾期停留外僑6名、非法雇主5名及非法仲介1名。

新竹縣專勤隊表示，移民署為降低查處工作衍生的人身安全風險，並兼顧逾期外來人口的人權保障，今年上半年推行「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案」專案，專案期間自行到案者，從寬論處，免收容、逾期罰鍰2000元，並且減免禁止入國期間，請民眾踴躍宣導，以免遭查獲時從嚴論處。

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