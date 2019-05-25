神明廳起火 19歲媽媽緊抱女嬰逃生不及慘遭燒死

2019-05-25 16:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣內埔鄉竹圍村一處鐵皮加蓋平房發生火警，年輕媽媽緊抱女嬰來不及逃出，母女不幸雙亡，警方初步調查，起火點疑似在神明廳，加上屋內放有鞭炮，木造結構也多，火勢可能因此一發不可收拾。

警方調查，火警發生時，19歲的鍾姓母親曾經透過房間窗戶，向鄰居呼救，請鄰居幫忙看屋前是否有人在放鞕炮，鄰居跑到屋子前方，發現火勢已經相當猛烈，立刻跑回屋後，把冷氣從窗口用力拆下來，原來準備要讓母女從窗口逃出來，最後卻發現母女已經倒在屋內。

據了解，死者鍾姓女子和30多歲的先生結婚1年多，育有1個女兒才8個多月大，1家3口和公公、婆婆住在內埔鄉竹圍村壽埤巷內的平房，家裡設有私人神壇，今天上午公公帶著其他2個兒子要到嘉義幫人做大理石地板，也是磁磚工人的死者先生，則外出到住家附近工作，婆婆去廟裡進香也不在家，家裡只剩鍾姓女子帶著女嬰。

初步調查，當時鍾姓女子和女嬰應該是待在有冷氣的房間睡覺，可能被濃煙與燃燒聲吵醒，才會趕緊向鄰居求救，可惜火勢太大，終究無法逃出；被消防人員發現時，是抱著女嬰倒在地上；也由於神明廳放疑似放有鞭炮，才會讓死者誤以為有人在屋前放鞭炮，是否因神明燈電線走火或燃香引起，檢警還必須進一步調查。

事發後親友十分難過，站在屋旁不停拭淚，透露死者原來11點要上班，平常在9點多就會先帶女嬰到親戚家托育，沒有想到在出門之前就遇上火劫。

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