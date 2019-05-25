印染公司欠政府650餘萬 被查扣巨型染缸將拍賣

2019-05-25 11:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市觀音區太易科技印染有限公司（簡稱太易）積欠營業稅、桃園市政府環保局罰緩等，共204筆、總金額650萬餘元未清償，移送法務部行政執行署桃園分署（簡稱桃園執行分署）執行後，分署人員派遣26噸大型吊卡查扣廠區內的2座巨型染缸並運回保管，待6月4日拍賣後，價金將用來沖抵欠款。

桃園執行分署人員說，太易積欠營業稅、營利事業所得稅、勞保與健保欠款、勞動部勞動力發展署罰鍰、桃園市政府環保局罰鍰等，共204筆，扣除部分清償與撤回部分，仍有總金額650萬餘元未清償，被移送桃園執行分署執行。

太易負責人江姓男子曾到桃園執行分署辦理分期，卻未持續繳納，分署於2017年3月間，派員前往太易廠區，查扣2座巨型染缸，當時因染缸體積太大、不易搬動，查封後留在廠區「就地保管」。

去年底江男決定結束營業，卻擅自將2座巨型染缸拆卸運到新屋區的倉庫保管，桃園執行分署知情後，日前聯絡上江男，再派遣26噸大型吊卡，前往新屋區倉庫，將2座巨型染缸運回桃園區富國路上的桃園執行分署機關用地保管。

長條形的巨型染缸，材質堅硬，是印染業常用的設備，桃園執行分署主任執行官王姝雯說，江男若不繳納欠款，2座巨型染缸將於6月4日的聯合拍賣會上拍賣，歡迎有需要的業者前來下標，拍賣所得的價金將用來沖抵太易的欠款。

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