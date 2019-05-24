回前公司領薪遭安全帽男電擊 他疑是老闆唆使教訓

2019-05-24 18:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一家水產公司徐姓員工指控，張姓前老闆懷疑他私吞公款，以回公司領離職前薪資為由，誘使他回公司，未料到辦公室沒多久，一名戴著安全帽的男子突然現身，持電擊棒攻擊他頭部隨即閃人，之後老闆便現身恫嚇：「把37萬元匯回公司，不然就要你全家好看」，新北地檢署今依涉犯恐嚇罪起訴張姓老闆、涉嫌教唆傷害罪部分罪證不足不起訴。

起訴指出，35歲張姓老闆懷疑徐男侵占36萬9千元公款，去年10月10日下午1時許，離職的徐男與也離職的李女，被張男通知到公司領取離職前薪資，未料兩人在公司交誼廳等候張男拿取薪資發放時，一名頭戴安全帽的男子突然現身，持電擊棒攻擊徐男頭部，徐男被電擊後血流如注，頭部、手部受傷，急著打電話就醫報警之際，張男現身關心：「怎麼會有人打你？」、「怎麼會發生這麼奇怪的事？」接著要李女轉告徐男：「12日前把客戶那邊差額37萬元匯到公司戶頭，不然就要你全家好看」，徐男懷疑是張男唆使人教訓他，提告教唆傷害、恐嚇。

庭訊時，張男承認有叫徐男還錢，但否認說過：「不然就要你全家好看」及教唆傷人；徐男也說未侵占公款，被揍得莫名其妙。

檢方調閱案發現場監附近視器畫面，發現安全帽男是步行而來，無法以車牌追人，查出其真實身分，加上無證據證明是張男指使，張男涉嫌教唆傷害罪部分處分不起訴，但因李女證稱張男說過：「要你全家好看」，因此依恐嚇罪嫌起訴張男。

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