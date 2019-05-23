「警察不是司機」拒助火警受災戶？警方：誤會一場

2019-05-23 20:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉泰山村昨晚（22日）發生火警，致一對小兄弟不幸身亡，但今天（23日）地方流傳消息，指火災當晚小兄弟父親到派出所求助載至醫院時遭拒；里港警分局澄清，一度因溝通落差導致誤解，但警方並未拒絕協助。

警方表示，5月22日晚8時10分在高樹鄉泰山村科學巷2號發生火災，里港分局獲報後由泰山派出所員警前往處理，並通知分局偵查隊、鑑識科及消防單位等，2名幼童被救出後，其父親、母親等人隨同救護車前往義大醫院。

不過，今天有受災戶親友表示，男童父親在昨晚8時43分自行駕車至里港分局大平所，稱因跟不上救護車速度導致跟丟，因身上無現金、手機且不詳義大醫院如何前往，請求員警駕巡邏車載至義大醫院，但員警表示「警察非司機」，無法陪同前往。

對此，里港警分局副分局長林宏原表示，大平所當時值勤的林姓員警，其實有告知林姓父親前往義大醫院的路線，並以所內電話聯繫轄內計程車司機前來，當計程車抵達大平所後，警方向計程車司機告知林民狀況後，計程車司機表示願意無償搭載前往義大醫院。

里港分局長楊龍祥也說，因該火災案發生於泰山所轄區，而林民駕車由泰山所轄至大平所報案請求協助，因案發地非大平所轄，員警還不清楚狀況，且所內當時正受理其他民眾報案，結果雙方一度溝通不良導致誤解；里港分局日後將持續利用各種時機向同仁宣導，對於日後接獲有關民眾請求協助事項時，一定要秉持為民服務精神盡力協助。

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