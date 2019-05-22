慟！屏東高樹民宅失火 2年幼兄弟送醫不治

2019-05-22 22:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉三民路1棟民宅今晚8點傳出火警，有人受困，消防局派員搶救，現場民眾拉出2名小孩（皆為男性，4歲及6歲），但2童都已無呼吸、無脈搏，送義大醫院急救，但仍不幸宣告不治。

屏東縣消防局說，今晚8點7分接獲民眾報案於高樹鄉三民路科學巷住宅火警，得知屋內有人員受困，立即派遣高樹、里港、鹽埔、瑪家、三地門等5分隊及特搜大隊、第一大隊出動，總計出動17車31人。

8點18分第一梯次救災人員抵達現場立即布署2水線入室搶救，並在外圍布署1水線做周遭防護，現場民眾拉出2名小孩，都是男性，分別是4歲及6歲，由高樹分隊及鹽埔分隊救護車立即送往高雄義大醫院急救，但仍不幸宣告不治。而整體火勢於8點26分獲得控制，8點37分撲滅；起火原因則仍在調查中。

8點18分第一梯次救災人員抵達現場，立即布署2水線入室搶救，並在外圍布署1水線做周遭防護，現場民眾拉出2名小孩，都男性，分別是4歲及6歲，由高樹分隊及鹽埔分隊救護車立即送往高雄義大醫院急救，但最後仍不幸宣告不治。整體火勢於8點26分獲得控制，8點37分撲滅；起火原因則仍在調查中。

根據第一時間到現場的高樹、鹽埔消防分隊人員表示，抵達時，2名尤姓小兄弟已經被父親救出來，躺在路邊，但已無生命跡象，救護人員立刻緊急處置並送上救護車，家人也隨車前往醫院。而當時屋內已無人員受困，但濃煙竄出伴隨火勢，經灌救，在10餘分鐘後就將火勢撲滅，火場為1樓磚造平房、鐵皮屋頂，約20坪，有客廳、臥室及廚房，火警後內部幾乎全毀。

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