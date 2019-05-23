涉性侵酒店小姐辯性交易 男三度不起訴今逆轉

2019-05-23 12:31

〔記者黃捷／台北報導〕酒店小姐可可（化名）控訴吳姓酒客約她續攤慶祝生日，卻趁她醉後在旅館內性侵；吳男則辯稱雙方談妥性交易，事後因女生醉倒沒有第一時間付錢，可可才會告性侵報復。由於缺乏有力證據，台北地檢署處分吳男不起訴，但可可不放棄，前後提了3次再議，檢察官終於在第4次偵查採信可可的指控，今依乘機性交罪起訴吳男。

可可指控，2017年間某日晚上，50多歲的吳男叫她的檯陪酒，結束後以續攤慶生為由框她出場，前往薇閣旅館開房間，由於薇閣除提供住宿外，還有很多娛樂設施，且吳男還帶著2名男性友人，一開始不疑有他赴約，未料2名友人提前離去後，吳男竟趁她酒醉性侵。

可可說，她雖然還有知覺，但實在太醉無法反抗，最後仍讓吳男得逞、無套內射；吳男性侵她後，凌晨就先離開，她直到早上比較清醒才有辦法走，當天她就去醫院驗傷並報警，她除了下體有新撕裂傷外，背部也被衣服拉練刮出一條傷痕。

吳男到案辯稱，兩人當天是談好性交易，完事後因可可醉倒，他又約朋友去按摩，沒先付錢提前離開，可可誤會她不付錢才會告性侵，事後他也有去可可上班的酒店說要補付性交易的錢；2名友人也證稱，他們本來要跟進房間，是可可在房門口說：「你們怎麼真的跟來？也太不識相了吧？」

北檢前3次偵查時，檢察官調閱薇閣監視器，發現可可進房間時是自己行走，意識還算清醒，且可可自陳半夜有在房間內醒來上廁所，當下卻未逃跑或打電話求救，因此採信吳男辯詞，處分不起訴。

但可可數度提再議，高檢署都認為若是合意性交易，為何可可拉鍊會被破壞，還造成背部傷痕，全案仍有疑點未釐清，3次都發回續查。

第4位檢察官接手後，調閱薇閣大廳監視器，發現可可在Check in時雖然意識清楚，但已開始語無倫次，頻繁跳針「再喝啊！」言談舉止確實像是要續攤喝酒，並不像準備性交易的樣子；此外，若真要性交易，對於時間、次數、內射與否等細節，肯定會在價錢上詳談，但吳男對此卻講不清楚。

至於2名友人的證詞，檢察官認為無法排除迴護吳男可能，另案發後可可立即傳訊息給吳男說：「這就是你送我的生日禮物？」吳男已讀不回，可可隨即於當天傍晚去驗傷報警，其實並不違背常情，遂採信可可指控，今將吳男起訴。

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