香港「逃犯條例」修正案惹議 我法務部籲多方思考

2019-05-22 23:56

〔記者吳政峰／台北報導〕香港情侶陳同佳和有孕在身的女友潘曉穎去年來台旅遊，陳男狠心殺害潘女後逃回香港，但因港方法律無法偵辦境外殺人罪，至今難以將陳依殺人罪繩之以法，未料，港府竟以此為名修「逃犯條例」，企圖把中國（港方把台灣視為中國一省）納入可移交逃犯的地區，引發批評，我國法務部認為該法涉及政治議題，對修正案態度保留。

修正案授權港府把人犯移交給中國，不但引發港人強烈反彈，更讓國際側目，擔心外國人入境香港，可能會被以違反中國法令逮捕並移交中國受審，影響人權甚鉅，港人甚至二度舉辦遊行抗議，將在立法會大會二讀時召開第三次遊行，預估會有30萬人參與。

我國法務部指出，香港「刑事事宜相互法律協助條例」與「逃犯條例」的修正案，對港人或外國旅客造成的影響難以評估，台灣已就此多次表達關切之意，也與陸委會密切保持聯繫與關注本案，呼籲港府廣納民意，多方思考可能造成的影響。

法務部表示，我國與香港未簽訂司法互助協定，希望雙方能在平等、互惠及尊嚴的前提下簽署雙邊條約，務實處理台港間的司法互助事務，建立長期合作機制。

一名檢察官認為，針對港女命案，我國已兩度向香港請求司法互助，並提出移交犯人的請求，但均遭已讀不回，而今港府竟然想扣著港女命案這頂大帽子，藉口修逃犯條例，手段當然惹議。

該名檢察官指出，其實港女命案根本不需要修逃犯條例，只要港府與我方達成共識，仿效英國商人林克穎案簽訂「備忘錄」，透過個案處理方式即可把陳同佳移交我國受審，何須勞師動眾修法製造事端，與民意對抗？

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