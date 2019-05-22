轎車衝撞迴轉貨車 再撞路邊4輛中古車釀2傷

2019-05-22 06:12

〔記者洪定宏／高雄報導〕龔姓男子開轎車，赫見陳姓男子開貨車欲迴轉，龔男閃避不及，撞擊貨車後，再波及路邊4輛待售中古車，導致陳男重傷，有生命危險，龔男頸部受傷，送醫治療。

警方表示，昨（21）日深夜約10點33分，龔男開轎車由大寮區鳳屏二路西往東方向行駛，陳男沿鳳屏二路東往西方向行駛，並在鳳屏二路180巷前欲迴轉。

龔男發現陳男欲迴轉時，已來不及閃避，撞擊貨車右前車頭後，往前打橫，再撞到停在路旁人行道上待售的4輛中古車。

龔男頸部受傷，陳男重傷，均被送醫救治；肇事責任歸屬，有待警方鑑定。

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