七河局人員遭毆傷案 打人包商移送法辦

2019-05-21 21:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕針對立委黃國昌今早在臉書po文，指「第七河川局人員在屏東縣被包商毆打住院，而且全案居然還私了……」一案，屏縣警局長葉明潭獲悉後立即要求刑警大隊與恆春分局組成專案小組，並報請台灣屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦，傍晚受傷蔡姓工程司及謝姓包商到案說明，釐清為工程進度問題「與黑道無關」。

警方初步調查，5月16日當天，疑為了現場施工方式與工程進度問題發生口角，蔡姓正工程司遭謝姓包商持木棒毆打造成右手食指骨骨折；因報案人謝姓包商向警方自稱因在工地內跌倒致腳踝受傷，需救護車送至醫院救護，不需警方處理。

專案小組於今通知謝姓包商及蔡姓正工程司等雙方當事人到場製作調查筆錄後，將謝姓包商依妨害公務及傷害等罪嫌依法究辦。

屏東警方強調，公務員執行公權力不容挑釁，依法嚴辦絕不寬貸，「本案與黑道無關」，將針對轄內公共工程全面清查，絕不容有不法集團在轄內從事不法暴力行為。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法