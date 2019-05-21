帶「吃飯傢伙」見警拔腿跑 洗衣店挖幣賊帶近千硬幣

2019-05-21 23:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕42歲黃姓光頭慣竊晚間拿著「吃飯傢伙」—螺絲起子，到新北市板橋一家自助洗衣店行竊，得手後悠哉走出洗衣店，但看到後方員警騎機車途經，黃嫌誤認為犯行敗露拔腿就跑，員警覺得有異追上攔下，一查赫見黃嫌不但是竊盜、毒品通緝犯，身上還帶海洛因毒品，帶回法辦。

板橋警分局板橋派出所員警許皓翔、凃宗富20日晚間巡邏途經板橋南雅西路一段10巷前，發現一名男子見警拔腿就跑，直覺有異追上前，警匪追逐了150公尺，竊嫌氣喘吁吁被員警壓制在地，警用電腦一查發現黃嫌被新北地檢、新北地院發布的竊盜毒品通緝犯，當場上銬逮捕。

原來黃嫌剛在一家自助洗衣店內以螺絲起子破壞洗衣機投幣口，身上還帶著3包海洛因、針筒，他步出洗衣店瞥見員警，以為竊行被盯上驚慌想跑，但員警剛好前往巡簽詐欺提款熱點，意外碰上這名竊賊自曝犯行。

員警在黃嫌包內搜出硬幣960元，及做案用的螺絲起子，警方查出，黃嫌不同一般撬幣賊，他以螺絲起子卸下自助洗衣機投幣口小螺絲後，竊取硬幣，店家事後調出監視器畫面，氣得對黃嫌提出竊盜及毀損告訴。

警方說，雖已提醒店家加強自助洗衣店的防竊措施仍遭竊，呼籲其餘商家若同樣被竊，可向板橋警方報案，警方將男子依竊盜、毒品、毀損等罪送辦，並押解歸案。

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