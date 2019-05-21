超瞎！酒駕被攔要紅茶解酒遭拒 罵警「你白癡喔！」

2019-05-21 11:27

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓男子酒駕被警攔下，竟要求喝紅茶解酒，遭警員拒絕，竟飆罵警員「你白癡喔！」。檢方調查時，李辯稱，他說︰「你白癡喔！」不過是：「口頭禪」。基隆地檢署認定：李罵「你白癡喔」已構成侮辱公務員罪，今天將李依違反公共危險罪與侮辱公務員罪嫌起訴。

起訴書指出，李姓男子今年4月間某日凌晨0時許，在基隆市中正區一間釣蝦場釣蝦時，邊喝啤酒邊釣蝦，釣了3小時後騎車返家。

未料途中，逆向行駛被巡邏陳姓等2名警員攔下，陳員聞到他身上有酒味後，返回派出所拿酒測器。

李在等待期間，向路旁商家購買一瓶泡沫紅茶。陳員拿到酒測器替李酒測時，李要求喝紅茶解酒，但遭到陳員拒絕。

李反嗆警，「哪條法條規定不能喝紅茶？」，陳仍依規定拿礦泉水給李漱口，並要替李酒測。

李突然以台語飆罵陳員：「你白癡喔」，但仍乖乖接受酒測；經陳員測得的酒測值為0.48毫克，被警方依公共危險罪嫌送辦，外加一條侮辱公務員罪嫌移送法辦。

檢察官調查時，李辯稱，他的酒測值應該沒麼高，至於口出；「你白癡喔！」則是口頭禪，沒有罵警員的意思，但警方認定李酒駕事證明確，李口出：「你白癡喔！」則觸犯侮辱共務員罪；由於李不願向陳員道歉，請法官從重量刑。

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