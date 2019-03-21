遭前女友當街持刀刺傷 男子脫離險境

2019-03-21 16:35

〔記者王善嬿／中埔報導〕嘉義縣中埔鄉昨晚近9點，一名陳姓女子疑似剛分手心有不甘，找陳姓前男友外出談判，兩人起口角爭執，陳女持預藏的長約28公分水果刀，朝陳男右頸、左手臂揮、刺兩刀，導致陳某大量失血，還負傷跑去對面檳榔攤求救，送醫後已恢復意識、脫離險境，但仍待住院觀察。

警方了解，31歲陳女原本擔任護理師，與交往約4年的35歲陳某論及婚嫁，陳女疑為愛辭去護理工作、全心助男方衝事業，不料陳女懷疑男友劈腿、雙方分手，但陳女疑心有不甘、昨晚找陳某理論，陳女先在陳某工作的倉庫前等候，陳某疑對陳女不理睬，陳女一時衝動持刀朝陳某右頸揮了一刀，雙方一陣拉扯，陳某將陳女手中的刀搶走、往旁一丟後，負傷逃到約14公尺遠的檳榔攤求救，檳榔攤老闆娘見一名男子全身是血，趕緊報警到場。

縣消防局三和分隊趕抵，替受傷的陳某加壓止血、送到聖馬爾定醫院急救，醫院表示，陳某右頸刀傷深約10多公分、左前手臂約5公分傷口，今已脫離險境、意識清醒。

目擊者說，當時陳某身上失血，陳女也追了過去跪在陳男旁、托著他的頭，警消人員隨即趕抵、協助送醫。

警方表示，陳女事發後深感後悔，現場也坦承持刀刺前男友，警訊後依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

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