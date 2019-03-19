恐怖情人暴力頻傳 台北市近3年增逾6成

2019-03-19 22:08

〔記者周彥妤／台北報導〕恐怖情人新聞案件頻傳，據統計，台北市親密關係暴力案件近3年成長一成二，有持續微幅成長現象；值得關注的是，其中「未同居」親密關係暴力案件，亦有逐漸上升趨勢，近三年成長近7成，由於雙方未同住，「跟蹤騷擾」也成常見的暴力迫害，施暴場所則多發生在各自住處，而被害人仍近8成為女性。

台北市家庭暴力暨性侵害防治中心統計，北市親密關係暴力案件，從2016年的5839件、2017年的6151件，去年又持續增長至6576件；在這些案件中，「未同居」親密關係暴力案件，也有增幅趨勢，從2016年的221件、2017年的281件，去年又再增加至369件，近3年成長約66％。

台北市家防中心督導黃竹萱指出，過去「家庭暴力防治法」保護對象鎖定現有或曾有同居關係者，「未同居者」並未納入，直到2014年起陸續發生相關案件，因而於2015年2月23日修法列入第63-1條，正是俗稱的「恐怖情人條款」。

黃竹萱說，恐怖情人暴力案件中，因雙方並未同住，其中「跟蹤騷擾」又特別多，常見加害方先守株待兔，等候對方現身後當街拳打腳踢；或哀求復合不成，起嚴重爭執再施暴；也有的是施以精神暴力，如瘋狂傳簡訊騷擾，或採言語威脅要自殺、傷害對方或對方寵物等。施暴場所則包括被害人上班地、約會地方等公眾場合，不過各自住處仍為大宗。

她提醒，家暴法已制定俗稱的「恐怖情人條款」，相較過去僅能提一般傷害告訴，修法後若有受到暴力對待，經法官裁定即可申請保護令，令加害方遠離住所，至少能為人身安全多添一份保障。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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