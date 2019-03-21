文大校長遴選爭議 董事側錄會議被控妨害秘密不起訴

2019-03-21 15:01

〔記者錢利忠／台北報導〕文化大學前校長李天任於前年辭職後，同年11月文大董事會遴選新校長盧希鵬，但董事長張鏡湖不認同遴選結果，與時任董事的張冠群、袁興夏槓上，張鏡湖不滿2人側錄董事會會議記錄，控告2人妨害秘密；台北地檢署認為，2人側錄的目的是為了保全證據，沒有妨害秘密犯意，今將2人不起訴。

李天任前年去職文大校長後，文大一度選出台灣科技大學教授盧希鵬為校長當選人，但董事長張鏡湖質疑3名遴選委員同時給了盧希鵬100分，涉及遴選不公，拒將盧希鵬的當選結果呈送教育部。

去年8月，文大校方決議解散董事會，重組校長遴選委員會，同年10月29日再召開校長遴選委員會，最後從社科院院長趙建民及外語學院院長徐興慶2人之間，投票選出徐興慶為文大的第8任校長。

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