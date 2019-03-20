警界高層18人異動 方仰寧調任彰化縣警局長

2019-03-20 16:19

〔記者黃敦硯／台北報導〕警政署今天公布新一波警察人事，一共有18位高階警官異動。其中原彰化縣警局長林順家升任三線三星警署警政委員，原台北市警副局長方仰寧調任彰化縣警局長，刑事局副局長廖宗山調任嘉義縣警局長，另原代理刑事警察局長的黃明昭也獲真除。但原本懸缺的副署長，這一次並未派任，頗令警界感到意外。

據了解，由於尚有包括警署副署長、勤務中心主任與警察通訊所所長等多個警職尚未派補，預計未來將牽動一波包括直轄市三線一星分局長的調動。警政署表示，此次人事異動，將統一於108年3月22日（週五）交接。

這一波調動人事案有刑事警察局長黃明昭、警署警政委員林順家、徐緒昕、蔡耀坤、彰化縣警察局長方仰寧、台北市副局長高壽孫、台北市督察長陳博珍、嘉義縣警察局長廖宗山、刑事局副局長廖訓誠、警署秘書室主任湯明珠、航警局副局長張榮興、新竹縣警局長黃家琦、警署公關室主任謝進賢、鐵路警察局長江振茂、保三總隊長陳耀南、新竹市警局長鄧學鑫、桃園市副局長廖美鈴、警專教育長莊進星。

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