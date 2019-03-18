就在今天？高階警調動 新任彰化警察局長是...

2019-03-18 11:43

〔記者湯世名／彰化報導〕就在今天？立委補選圓滿結束，緊接著將是外界矚目的第三波全國高階警官調動，其中人口數高達近130萬的彰化縣警局，成為符合資格者競逐的大熱門，彰化基層盛傳高階警官調動最快將於今天下午發布，最慢不會超過星期三，彰化縣警局長林順家可望升任警署警政委員，其遺缺則由台北市警局副局長方仰寧接任，是否真如基層傳言，外界高度矚目。

高階警官人事堪稱是「好事多磨」，繼警署發布黃明昭接任警政委員代理刑事局長的首波調動，以及第二波新北市警局長陳檡文等4名高階警官後，外傳盛傳立委補選結束後，警署就將立即展開第三波高階警官調動，人數相當龐大，其中大熱門的彰化縣警察局長一職，外傳將由台北市警察局副局長方仰寧接任，彰化警察局長林順家原本傳出將高升警署主任秘書，不過先前由於媒體披露警署主秘鍾國文並未調整，林順家極有可能調升警政委員，但也有彰化基層傳言林順家留任的可能性。

警大50期的方仰寧，彰化縣和美人，高中時曾就讀精誠中學，與彰化縣有地緣關係，且之前還曾赴彰化拜會縣長王惠美，因此其來彰化有脈絡可循，不過警察人事一再延宕，變數也相對增加，是否真能順利接任彰化警局長，彰化基層高度矚目。

至於彰化縣警局長林順家，與警政署長陳家欽為警大同學，歷任台北市警局松山分局長、督察長、副局長，以及嘉義市警局長、保六總隊長等職務，去年1月調陞彰化縣警局長，至今逾1年，原先警界盛傳他將高升警署主秘，不過，國道公路警察局長原規劃由警署主秘鍾國文接任，最後卻由警政委員楊春鈞出線，如此一來，鍾國文可能並未調整，林順家則改升任警政委員，不過彰化警界人士指出，未到名單揭曉時刻，任何臆測都不算數。

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