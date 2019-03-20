中華電信弊案連環爆！再傳「假投資真掏空」損失上億

2019-03-20 12:47

［記者楊政郡／台中報導］中華電信弊案連環爆！繼作地下放貸被倒帳4億多，25名前、現任員工被起訴，中檢今天上午指揮台中市調處及中機站，針對中華電信子公司中華投資公司，2017年投資「愛唱久久」音樂科技公司損失上億元，被懷疑是「假投資、真掏空」，調閱中華電信總相關資料，並搜索中華投資及涉案人的辦公室、住家、「愛唱久久」公司等處所。查扣了相關電腦資料、卷宗，將涉案人中華電信前主秘柴方文、投資長宋雲峰、愛唱久久負責人林文信夫妻等約10人帶回台中市調處偵訊中。

據了解，中華電信旗下子公司「中華投資公司」，2017年在母公司（中華電信）指示下，投資「愛唱久久音樂科技公司」1億元，取得股分僅佔全公司7.14%，投資比率顯有異常，審議過程中「中華投資公司」相關人員皆認為不合常理，弊端重重，但是中華電信董事長鄭優，還有前中華電信主任秘書柴方文、前中華電信投資長兼中華投資公司總經理的宋雲峰，卻都在董事會上運作通過，事後卻是虧損連連，損失至今上億元。

中檢肅貪小組指出，他們去年接獲檢舉，上午展開向中華電信調閱相觀資料，並對重要關係人住處及辦公室進行搜索，傳喚柴方文、宋雲峰及中華電信現任職員7人、還有愛唱久久負責人林文信夫妻等約10人，目前在調查處約談中。

檢方指出，此案可能涉及證卷交易法中的非常規交易，也就是特別背信罪，可能經手人員眾多，層面複雜，目前正審慎比對相關證據，全案尚待跡證比對。

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