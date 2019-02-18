中華電信作地下放貸被倒帳4.3億 25員工被起訴

2019-02-18 11:07

［記者楊政郡／台中報導］中華電信作地下放貸被倒帳4億多！台中地檢署偵結中華電信南區、北區5個營運處為了美化帳面，以「假交易」手法放貸，夜路走多了遇廠商倒債而曝光，檢方調查台中營運處前處長陳中光、基隆營運處前處長葉戴燦還親自下海操作，檢方查出此非常規交易達8億餘元，目前受損呆帳還有4億3千萬元，檢方依證交法、加重詐欺等罪起訴陳中光等25名中華電信員工，林茂榮等掮客及業者24人。

被起訴的包括南區台中營運處、北區台北、新北、基隆、苗栗等5個營運處職員，其中台中營運處前處長陳中光、基隆營運處前處長葉戴燦，被查出都是知情且下海操作，他們為了美化帳面，透過掮客林茂榮居間牽線放貸給需款廠商，每筆放貸中華電信賺取4%至8%利息，林茂榮當掮客賺取3至4%手續費，總計有29件「假交易」的放貸案，放貸金額達8億1018萬餘元，至檢方起訴為止，還有呆帳4億3039萬餘元。

檢方指出，台中營運處從2014年5月就開始這種非常規交易，然後「吃厚逗相報」，陸續將這種作假帳放貸賺利息的好處，傳染到北區的其他營運處，也都是透過掮客林茂榮的轉介協助作假帳，但是夜路走多了，出現有廠商貸款後，無法按期清償，其中富椲公司已倒閉且解散，最後索討無門，中華電信內部進行調查，台中營運處兩職員因配合作假帳而向地檢署遞狀自首，檢方展開調查。

檢方展開三波調查，發現被告等多人，面對營運處話務量及簡訊費營業收入逐年短收，股東又要求EPS要逐年增長，層層上級壓力，竟想到這種虛偽交易方式，也是高風險的地下放貸行為。

檢方指出，中華電信屬上市公司，這種非常規交易已違反證券交易法，且有多家廠商倒閉，無法再清償，造成中華電信公司嚴重損失，目前為止還有4億3千多萬呆帳未收回。

檢方偵結依證券交易法、加重詐欺、商會法、偽造文書等罪起訴中華電信5個營運處25名職員（包括已退休員工），及掮客林茂榮及作假交易、貸款業者24人。

檢察官林依成表示，本案查無中華電信職員有收回扣或中飽私囊行為。

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