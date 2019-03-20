女疑犯控女檢摸乳拍裸照 害罹憂鬱症 二審駁回確定

2019-03-20 11:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化地檢署女檢察官莊珂惠，去年因羈押性侵害嫌犯，在法庭罵法官「腦袋不清楚？」而成名，不料，卻被涉入妨害家庭案的黃姓女被告，自訴控告性騷擾，黃女指控檢察官莊珂惠揉捏她的乳房，致使下體流出分泌物，要她全身赤裸、張開兩腿供法警拍攝私處等，這起自訴案因逾期而被彰化地方法院裁定不受理，黃女上訴二審，指自己心理創傷至深，為此罹患憂鬱症，當時卻不知莊珂惠的行為違法，因此，告訴期間應從去年8月起算，台中高分院仍認為，案發時間是去年4月24日，提告時間是今年1月30日，已逾6個月的期間，再度裁定駁回，全案確定，不得再議。

判決書指出，性騷擾防治法第25條第1項規定，性騷擾為告訴乃論，黃女指檢察官莊珂惠對她性騷擾的時間，是去年4月24日召開偵查庭時，黃女向彰化地方法院法提起自訴是在今年1月30日，已逾6個月的告訴期間，一審據此裁定不受理。

至於黃女指控的性騷擾內容，是黃女被控告妨害家庭（俗稱通姦罪），去年4月24日偵查開庭時，檢察官莊珂惠命令她赤裸、兩腿張開，指示女法警重複拍攝她的私處，莊珂惠甚至親自動手，從她的由腋下揉左右乳房，導致她的下體流出分泌物，莊珂惠拿出衛生紙給她擦拭後仍繼續拍照。

黃女指控說，她受到驚嚇而身心受創，罹患憂鬱症、需每晚服安眠藥始能成眠，創傷至深，卻於發生性騷擾的當時，「主觀上無認知」（不知道檢察官莊珂惠的行為違法，也不知道自己是被害人），直到去年8月1日，才從律師口中得知，女檢察官的行為有違法疑慮，自己是被害人，因此，6個月的告訴期間，應從去年8月1日起算，至今年1月底，她在今年1月30日提告，並未逾期。

不過，二審認為，黃女自述身心受創並罹患憂鬱症，「當時主觀上理應對被告違反其意願之行為即有認知」（黃女在主觀上，應知道檢察官莊珂惠的行為，違反她的意願），卻仍遲至今年1月才提出自訴，至於黃女指稱的去年8月1日告訴起算時間，是單憑己意的想法，不足以採認，據此裁定駁回，全案確定，不得再上訴。

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