騎電動車20公里到台南沒電 後壁警助7旬翁返家

2019-03-20 10:45

〔記者王涵平／台南報導〕家住嘉義市78歲王姓老翁騎電動車外出，返家騎錯方向，一路騎了20公里到後壁才沒電，後壁分駐所警員陳豐騏獲報趕抵，將老翁帶返所，家屬前來時稱謝不已。

警方表示，老翁從嘉義市區騎到台南市後壁區台1線後壁路橋北端，因為沒電無法上橋，只好頂著烈日穿梭在車陣中，滿身大汗推著電動車奮力前進，相當危險。

白河警分局後壁分駐所警員陳豐騏獲報趕抵詢問，老翁稱住在嘉義市，要回家但不知走錯方向，警員驚訝表示「怎麼可能從嘉義市騎來這裡？」，先幫忙將電動車推至路邊停放，再將老翁載返派出所休息，最後順利聯絡老翁的女兒到派出所接回父親。

老翁的女兒向警方表示，家人發現老翁外出未歸，在住家附近找了很久，心急得像熱鍋上的螞蟻，沒想到父親竟從嘉義市騎到後壁區，電動代步車最高時速只有10公里，近20公里的路程不知道父親騎了多久，很感謝好心民眾通報及警方協助，讓父親能夠平安回家。

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