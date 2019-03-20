不滿丈夫做愛射裡面 妻隔天提離婚加告性侵

2019-03-20 00:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹法界傳出一起罕見案例，先生與隔天要到國外出差的妻子在浴室嘿咻，妻子恨他沒先講就射在裡面，隔天到機場傳簡訊揚言離婚且告他強暴，檢方查出先生LINE問妻「什麼強暴？難道結婚這5年我都在強暴妳？」妻子竟回「沒錯，你就是強暴犯！」檢方認為強暴是妻子個人對先生的主觀批判，難以採信其控詞，全案不起訴。

陳女指控，先生林男2017年8月某日傍晚，趁她在住處浴室內洗澡時，對她性侵得逞，控告林男妨害姓自主。

林男於偵查中坦承與妻子發生性關係，堅詞否認強制性交，辯稱過程中妻子都沒有拒絕，只因為他沒有避孕，體內射精後，妻子就震怒，他問妻子是否不要小孩，妻子沒有回答，隔天就傳簡訊給他說要離婚。幾天後甚至有名自稱是妻子主管的人找他，說他強暴妻子。

檢方調查，陳女姊姊說妹妹陳訴遭妹婿強暴，妹婿還在line說他去自首了。陳女主管則說，案發隔天陳女到韓國出差時，出現情緒不穩狀態，表示被強暴，不要回去與先生同住。

檢方認為，兩名證人觀感顯已受陳女事後情緒反應影響，恐有先入為主疑慮，無法客觀中立。

根據陳女姊姊與林男line對話內容顯示，林男對於妻子竟以「強暴」用語指控他而不敢置信，繼而以嘲諷、自厭、賭氣之口吻表示要去自首，並非如陳女姊姊所認知，妹婿已承認性侵妹妹。且陳女姊姊原本安撫妹婿，說妹妹講要離婚可能是氣話，之後態度轉變，指摘妹婿強暴妹妹，可見其個人證述已受主觀批判影響。

檢方調查，陳女夫妻就婚後作息不一致，互有磨擦，感情漸淡，且陳女因婦科問題，醫師建議不要有性行為，然林男仍要求妻子嘿咻，加上陳女揚言不要小孩，足見夫妻婚後互動已出現問題。

檢方查出案發隔天林男line妻子表示，如妻子真的不要小孩，會答應以後不會再提小孩的事，陳女則回傳指摘他設計要強暴她，林男質疑「什麼強暴？難道結婚這5年我都在強暴妳？」陳女「沒錯，你就是強暴犯！」林男「我知道這件事對妳傷害很大，然而使用強暴字眼，實在太重！」

檢方認為，這顯見陳女對於「強暴」的解讀，不僅限於違反意願發生性交，而且還加入她個人的主觀批判，因此其指控顯難採信，全案不起訴。

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