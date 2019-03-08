超變態遊戲《強暴日》遭激烈反彈 Steam宣布不會上架

2019-03-08 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕獨立遊戲開發團隊Desk Plant所製作的成人遊戲《強暴日》（Rape Day），原定將在3月1日在Steam平台推出，由於遊戲內容太過黑暗變態，引起多國民眾在網路發起封殺聯署，至今已獲得8000人簽名，。而Steam在7日宣布將不讓《強暴日》在Steam上架販售。

《強暴日》以殭屍末日的世界為背景，玩家扮演著1名連續殺人強姦犯，可以透過選項來選擇騷擾、強暴、甚至是殺死遊戲中的角色，而影響到劇情後來的走向，除了有色情和暴力畫面外，也有喪屍末日的血腥場面。

Steam在7日的發布的公告中解釋：「我們的發行政策大多極為保守，必須對我們的開發合作夥伴和客戶可能面對的風險做出判斷，經過調查與討論後，我們認為《強暴日》會帶來未知的成本與風險，所以我們決定《強暴日》不會出現在Steam上。」同時將《強暴日》的商店頁面撤下。

Desk Plant則po文表示：「遊戲原本是以黑色幽默風格呈現，並針對在人口統計中僅佔4%的反社會入士來設計，大多數人可以將虛構與現實分清楚，無法分辨清楚的人，就不應玩電玩。遊戲的意義在於經歷現實生活中不可能或不可以做的事。」上述po文後來遭到刪除，但開發團隊表示，會找尋其他平台推出這款遊戲。

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