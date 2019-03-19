強化救災能量 南市府、航空站、奇美、聯電等跨界合作

2019-03-19 11:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為強化救災能量，台南市政府邀集公、民營機關，進行消防資源的跨界整合，今天與奇美實業、聯華電子，以及航空站等單位簽署支援協定，攜手守護地方安全，全國首例。

這場合作備忘錄（MOU）簽署儀式，在奇美實業舉行，市政府秘書長方進呈主持、見證，他表示，台南因幅員廣大，且轄內工業區逾20處，廠家林立，相較之下，官方的救災能量確有不足，民力的支援相當重要。

市政府消防局長李明峯與奇美實業、聯華電子、台南航空站等代表簽約後，隨即進行相關設施器材的展示，呈現3個單位自主訓練與裝備投資的成果。

李明峯指出，奇美、聯電與航空站等，因對區內工安特別重視，都自主成立消防隊，並採購先進的器材裝備，因此予以整合，救災不足時可相互支援。

代表簽約的奇美副總經理李建興說，秉持創辦人許文龍「工安、環保，預算無上限」的指示，公司鳳凰小隊，全力精進員工訓練與設備升級，打造堅實可靠的自主消防量能。

奇美在鳳凰小隊的投資已逾1億元，針對工廠特性配置相關設施，最先進的消防車、雲梯車、器材車，以及高空砲塔化學車等，功能完備。

另外，台南航空站也開來機場專用的消防車，現場展示，特殊的外型，相當吸睛。

公、民營機關的消防救災設備一起展示。（記者吳俊鋒攝）

奇美實業重視工安與環保，消防救災設備的投資已逾1億元。（記者吳俊鋒攝）

市政府消防局與奇美實業、聯華電子、台南航空站等簽署合作備忘錄。（記者吳俊鋒攝）

消防裝備與人員 一起展示。（記者吳俊鋒攝）

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