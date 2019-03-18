台南免試入學超額比序大變革 採積點制、體適能基分提高

2019-03-18 11:26

〔記者劉婉君／台南報導〕台南區免試入學超額比序制度大變革，會考分數比照基北區，換算成積點，同分比序11項減化成6項、體適能基本分提高為6分，明年度起適用。

台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝今天一同召開記者會宣布，台南區免試入學比序方式具體的調整作法，包括在多元發展項目中，增加語言認證（含英語、本土語）5分，社團活動計分由10提高為15分，多元發展6項滿分提高為70分，學生只要得50分就算滿分。

鄭新輝表示，如果學生在獎勵紀錄、社團參與、服務學習三項皆得滿分就有45分，體適能只要獲得第二級的6分，就超過50分，相對可以減輕體適能要得滿分的壓力。

對於身心障礙、有重大傷病、體弱等不適合檢測的學生，給予的基本分由現行4分提高為6分（滿分10分），以落實弱勢照顧與避免劣勢懲罰。

國中教育會考積分採計方面，增加教育會考總積點的項目，將各科的三等級四標示（A++、A+、A、B++、B+、B、C七級分），換算為總積點，並將寫作測驗一起納入計分（最高1點），總積點由30分增加為36個積點，以避免粗略的三等級區分，引發不公平比序的爭議。

同分超額比序方面，去除多元發展項目（體適能、社團參與、獎勵紀錄、服務學習、競賽成績）、寫作測驗等單項的同分比序，以符合「科科等值、項項等值」的精神，並減輕體適能與寫作測驗單項比序產生的壓力。

另外，簡化同分比序的項目（由原本的11項，減為6項），在多元學習表現總積分之後，放入新增的教育會考總積點，以解決同分比序超額問題，並符合公平原則。

而未來各校必須至少規劃一項可促進學生體適能與健康飲食的行動計畫，並納入學校辦學績效的檢視項目，將體適能與飲食教育落實於學校日常教育中。

鄭新輝指出，由於今年國三的學生即將面臨教育會考與選填志願，因此仍會依現行的規定進行比序。調整後的比序方式自目前的國二生開始適用。

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