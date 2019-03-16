謝龍介和鄭世維皆敗選 韓粉崩潰：再也不去台南和三重

2019-03-16 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍謝龍介、鄭世維今（16）日在台南、新北三重立委補選中，未能受到「韓流」加持，皆以敗選收場，讓原本預計藍營會拿下4席全壘打的韓粉們都相當心碎，紛紛在臉書上崩潰直呼「以後再也不去台南和三重」、「拒吃台南文旦」，甚至還有韓粉質疑投票結果，認為「這一定有做票」。

一名網友今在臉書社團「韓國瑜後援會」憤怒的表示，她本來打算明天參加完台南祭祖大典後，要去麻豆買柚子茶來喝的，但因為謝龍介、鄭世維敗選，她就決定「不去了」，還說「也不再去台南做任何消費，台南人都很有錢，都只要顧主權，我高雄人把錢留在高雄衝經濟就好」。

結果文章一出立刻引起韓粉共鳴，「以後拒絕去麻豆！」、「不去台南也不買任何台南產品」、「綠的縣市都不爽去了」、「三重也別去，令人失望的地方」，甚至還有韓粉說「這一定有做票」。

對此許多網友則反酸「笑死，為了輸贏這樣意氣用事」，「最好娘家在台南的都別回去」、「可以理性點嗎」、「三重也是新北市啊哈哈」、「恭喜三重台南智力測驗通過」、「沒關係我也不想去高雄」。

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