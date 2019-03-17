掏腰包請高嘉瑜到台南吃美食 林俊憲：為履行承諾

2019-03-17 22:52

〔記者王俊忠／台南報導〕今年台南第2選區立委補選，選前台北市民進黨美女議員高嘉瑜南下冒雨為郭國文站街頭拜票，同黨立委林俊憲日前在臉書po文說如郭國文當選，他願意每月自掏腰包請高嘉瑜到台南吃美食與台南粉絲見面，同時協助推動台南觀光。選後，林俊憲在臉書說為此荷包大失血沒關係，為了台南，他心甘情願！

林俊憲在選前發祭品文說，高嘉瑜南下為郭國文站台，竟有粉絲專程來等，反映出人氣超高，如果郭國文在316順利當選、守住台南關鍵1席立委，他願意每月自費請高嘉瑜到台南吃美食、跟粉絲見面，也幫忙促進台南觀光，為期1年。

316立委補選結果揭曉，林俊憲在臉書發祭品文還願說，郭國文勝選後，就有人想起俊憲之前發的祭品文，要每個月自費邀請台北市議員高嘉瑜來台南吃美食、見粉絲，幫台南促進觀光，還說俊憲要因此荷包大失血了！

林俊憲大方地說，荷包大失血沒錯，但為了台南，他心甘情願這麼做，嘉瑜，快來台南還願喔！

今天，林俊憲受訪時表示，會找時間與高嘉瑜聯絡，目前計劃在4月間邀請高嘉瑜南下台南吃美食，事實上，他之前已曾邀請過高到台南吃小吃美食，高很喜歡鱔魚意麵、牛肉湯、肉燥飯、虱目魚料理與冰品等台南美食小吃，胃口很好的！

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