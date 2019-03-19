洛承公司花錢給中國愛視 不給台灣民視！

2019-03-19 10:50

［記者楊政郡／台中報導］洛承公司販售「兔子家電視盒」，未取得民視公司授權，竟花錢給中國「愛視」，向「愛視」承租其所擷取（竊取，未取得授權）民視無線台、民視新聞台、民視第一台、民視台灣台等訊號源，再輾轉提供給購買「兔子家電視盒」的台灣收視戶，粗估獲利150萬元，台中地檢署依違反著作權法起訴洛承公司及柯姓負責人。

檢察官調查，2017年2月位於台中市沙鹿區的洛承公司，開始在各大商城販售「兔子家電視盒」，每台1500元，強調「海量直播影片看不完，還有，你知道的、可免費看喔」，「海量電視台加全球影視，翻牆電視盒64位元增強版，打趴小米盒子，四核心機上盒」，頻道表中，還有包括此案的4個電視台。

約上市10個月就銷售千台「兔子家電視盒」，但該電視盒提供的頻道民視無線台、民視新聞台、民視第一台、民視台灣台，並未取得民視公司授權，反而是向中國「愛視」（檢察官未查出這是個人？還是公司？）承租了這4個頻道的訊號源，輾轉提供給台灣的收視戶。

而「愛視」同樣未取得民視公司的授權，是在網路上擷取（竊取）訊號源，再轉售回台灣。

2018年檢察官對洛承公司展開搜索，統計已出售千台，獲利約150萬元，另查扣洛承公司所有「兔子家電視盒」39箱（每箱20台）、「兔子家電視盒」外殼12箱（每箱20台）及文件資料、現金等。

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