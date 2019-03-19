老翁舊疾復發癱倒廟前 警及時救援

2019-03-19 10:09

［記者許倬勛／桃園報導］67歲獨居曾姓老翁昨外出買晚餐，行經龍潭區三林里一處土地公廟前時，因腳傷復發，加上年邁體力不支，癱倒在廟前無力起身，期間10多小時都無人發現，幸好龍潭分局員警巡邏經過幫忙，熱心供餐、載送老翁看診，讓他能夠平安返家。

石門派出所長羅文绣說，員警黃耀葵、廖佩祺平日常到山林里產業道路、附近公園及土地公廟關懷弱勢、獨居老人，當下一眼就認出「常客」曾姓老翁，發現他身體疑出狀況，趕緊給予協助。

警方發現曾翁時，他的腳踝發炎腫大，臉色相當蒼白、身體不時顫抖，員警先到附近超商買熱食、茶水供老翁止餓，隨後開車載他就醫、返家，羅文绣還自掏腰包提供救濟金，臨走前再三叮嚀曾翁不可逞強，「有需要幫忙就打到派出所」，讓老翁感動不已。

老翁坦言腳傷已痛了好久，但因自己沒錢遲未就醫，昨晚餓到前胸貼後背，才會忍痛出門，跌倒後原以為休息一下就能站起，不料竟連一點力氣都無，期間路過行人也視若無睹，幸有員警及時救援，否則真不知該如何是好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/