「包裝上的橄欖太大顆了！」魏應充自曝服刑2年原因...

2019-03-19 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕因混油案被判刑2年的味全前董事長魏應充，去年12月中旬假釋出獄後，3月起開始在臉書開設粉絲專頁頻繁發文，今日他發表題為「心酸的白話文」的貼文，對入獄服刑2年的原因大吐苦水，稱民眾都誤解了他。

魏應充今日在臉書粉專引用與界定「食品標示不實」和「詐欺罪」有關的研討會報導，並表示他曾經服刑近2年的時間，而他服刑「是因為包裝上的橄欖畫太大顆了！」，涉犯罪名為「商品標示不實」，卻被民眾全誤解為油品有毒。

魏應充進一步說：「現在去超市走一趟，所有食品上的外包裝都會標示『商品以實品為準，照片僅供參考』，台灣所有業者應該有被我的案子嚇到了。照此標準，牛肉泡麵上的牛肉畫太大塊，那監獄應該關滿了人。」

魏應充說：「有一種東西叫做分層負責」，若一家上市公司的董事長管到產品包裝上的照片如何測光，設計圖案如何精美，「那家公司應該是家庭手工業，規模小時間多，每個手工品都會盯到」。

魏應充的此篇貼文引起網友正反兩極回應，有支持他的說「就像是耶穌背負著十字架一樣沉重」、「社會應該重新反省這個案例」，也有反對他的說「逃漏稅的部分呢」、「你還是沒有解釋為什麼味全在你的管理下混劣質油」、「說白話就是你賣的橄欖油其實不是橄欖油」。

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