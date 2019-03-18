機場扔妻下樓！ 中國美籍男子冷靜：川普總統會救我

2019-03-18 22:59

〔記者姚介修／桃園機場報導〕32歲狠心中國萬姓美籍男子今天凌晨零點38分在桃園機場二期航站將張姓太太抱起，由3樓扔落1樓，接着也張開雙臂跳下，墜落壓在女子身上，警方趕到先將兩人送往桃園敏盛醫院急救，由於目擊者看到是男子將太太扔下樓，警方下午押回萬姓男子，偵訊後依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦，晚間檢方已聲押。

警方調查，萬姓男子昨晚8點在家與張姓妻子爭吵，除了自己失業，還有小孩以後生活問題，因妻子一直叫罵，他一氣之下拿了護照搭車到機場，妻子隨後也趕到，兩人還能到桃園機場4樓餐廳坐下聊，就在聊天中女子接到家裏來電後，稱「小孩有事不舒服，要回家照顧」，起身就要離開。

沒想到，萬姓男子不讓妻子離開，兩人在4樓下到3樓的轉彎處激烈爭吵、拉扯，身高超過180公分的萬男將太太「公主抱」抱起，不顧太太還在掙扎，就狠心把太太翻過帷幕扔出掉落10公尺下的1樓，接着自己也跳上帷幕安全欄杆，雙臂張開，猶豫了一下跳出，也掉落一樓，還壓在太太身上。

男子墜落後自行爬起，沿着平台翻過欄杆走到一樓入境大廳南側電梯旁圓柱靠坐地上，此時員警也趕到現場，由於救護車還沒有到，男子再度爬起，自行搭電梯到3樓，靠坐電梯旁圓柱，警方才得知是這名男子蓄意將太太扔下樓，當場戒護就醫。

到醫院後，女子仍呈昏迷狀態，萬男有骨折現象，由於醫院兩名醫師診斷萬男正常，可以出院，就讓他繳費出院，隨即航警表示要將他帶回偵訊，萬男馬上開始耍賴，宣稱還很不舒服、不願離開醫院；航警見狀，強制將男子帶上警車。

偵訊時，萬姓男子坦承然將太太扔到一樓，也說太太罵他罵得很難聽；但表現相當冷靜，連員警都有些吃驚。

警詢後，依殺人未遂罪嫌將萬男移送桃園地檢署，押送過程中，萬男突然說「我是美國公民，川普總統會救我。

萬妻的父親是醫師，聞訊趕到醫院看到女兒的慘狀非常傷心、憤怒，強調一定要對女婿提出告訴。

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