新北市議員涉貪案4官商獲交保 檢不服提抗告

2019-03-18 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新北市議員陳科名因涉嫌向建商索賄，上周四（14日）被新北地院裁定羈押禁見，其餘4名嫌疑人各以10萬至200萬元交保。新北地檢署認為交保的4人涉嫌重大，且交保不利證據保存，今提出抗告。

綜合媒體報導，陳科名涉嫌為了護航新潤等建商取得建照，向建商收賄，並且施壓新北市政府工務局等單位。新北地檢署在上周發動搜索約談後，依違反《貪污治罪條例》行、收賄與圖利等重罪，向地院聲押陳科名、徐姓環保局清潔隊員及3名建商共5人。不過，地院僅裁定陳科名的羈押禁見，蔡姓業者則以200萬元交保、徐姓清潔隊員以15萬元交保，張姓、顏姓業者以10萬元交保。

根據《蘋果》報導，雖然法院命令4人在交保期間不能跟共犯或證人有任何形式的聯繫。不過，檢方認為，這4人涉嫌重大且關乎案件的偵辦，如果交保，將不利於證據的保存。檢方指出，與本案有關的被告和證人之間，可能互相串辯詞與證詞，不利於案情的釐清。另外，檢方也認為，張姓、顏姓業者以及徐姓清潔隊員的交保金額過低，與他們的涉案程度、資力不符，所以在今天提出抗告。

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