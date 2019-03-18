疑駕車翻落邊坡5天才被發現 男子今被尋獲已身亡

2019-03-18 18:35

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平林姓男子（57歲）本月13日下午開著小貨車到太平北田路附近整理龍眼、荔枝果園，卻一去不復返，家屬找了好幾天不見蹤影，17日凌晨向警方報案協尋，警方調閱手機訊號，發現曾出現在太平、新社交界山區，但未尋獲，林男兒子今天再度上山找人，下午3點左右，發現林男的貨車翻覆在一條產業道路的邊坡，人卡在車上已無氣息，究竟是意外翻車還是其他原因，檢警將進一步釐清。

台中一名林姓男子的家人，17日凌晨3點左右向太平分局警方報案，表示林男13日下午開著自小貨車出門，準備前往太平北田路附近整理龍眼、荔枝果園，但遲遲沒有回家，家人自行找了好幾天還是不見蹤影，越想越不對勁才向警方報案。

警方獲報調閱監視器，發現林男13日下午確實開車從一江橋走長龍路到太平山區，手機訊號並出現在太平、新社交界的基地台，且從13日當天就沒有移動。

警方昨天開始到附近山區道路搜尋，但都無所獲，林男家人今天再度到附近找人，今天下午3點左右，終於在北田路附近的一條產業道路旁，發現父親的小貨車翻覆在邊坡，人並卡在車內已無氣息。

消防人員獲報到場協助救援，協助將死亡多時的林男從車內脫困，林男究竟是意外衝落邊坡？或者有其他原因？檢警將進一步釐清。

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