惡意擋車比中指！ 害後車卡在平交道險被撞

2019-03-18 12:10

〔記者詹士弘／雲林報導〕差幾秒就被火車撞上！

近日網路瘋傳一段行車紀錄器畫面，雲林縣斗六市後庄路鐵路平交道發生一起惡意擋車事件，當時警鈴響起，平交道柵欄放下，有輛休旅車卡在平交道中，被前車惡意阻擋，動彈不得，前車駕駛竟還搖下車窗比出中指，休旅車被柵欄困在平交道中，副駕駛座乘客趕緊下車拉起柵欄脫困，幾秒後台鐵火車疾駛而過，生死一瞬間。

鐵路警察局斗六派出所指出，惡意擋車的小客車已違反規定，在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，可處1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年；，休旅車在閃光號誌已顯示，遮斷器開始放下仍強行闖越平交道，也一樣違規；警方已根據畫面，請兩車駕駛到派出所說明。

影片不斷在網路流傳，許多網友看完紛紛留言「若火車撞上休旅車，可能造成嚴重的交通事故啊！」「休旅車差點被收走」、「轎車太惡劣了吧」、「惡意擋車的駕駛十分誇張，而且離去前還比中指」、「惡意擋車真誇張」、「婦人應該先去按緊急停止鈕」等語。

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