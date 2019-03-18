桃機內妻遭夫熊抱墜樓 岳父要對女婿提告

2019-03-18 12:10

〔記者姚介修／桃園機場報導〕今天凌晨桃園機場二期航站發生一對夫妻爭吵，先是女子掉到樓下，不到3秒男子也接著墜落，男子墜落後掉壓在女子身上，男子當下還可以自行爬到電梯旁邊靠坐，警方也在此時趕到現場，據瞭解，當時男子還可以說話，隨後立即送往桃園敏盛醫院救治，目前女子昏迷指數5～6，男子是戒護就醫已經清醒，航警製作筆録後，依殺人未遂移送，張女父親也趕到醫院要對萬男提出告訴。

根據資料顯示，急救治療受傷33歲張姓女子是加拿大籍台灣人，32歲萬姓男子則為美國籍，兩人在國外結婚，女子仍有家人在台灣。今天凌晨兩人在家裡為了小孩子及生活上瑣碎的事爭吵激烈，萬男就拿著護照搭車到機場要回美國，張女隨後也趕到機場，兩人在二期航站出境4樓餐廳繼續討論。

沒想到又是一場爭論，萬男離開餐廳到3樓出境大廳搭機，太太也追著下樓，就在3樓半平臺，萬男突然情緒爆發將瘦小的太太抱起從平臺安全帷幕扔出掉到1樓玻璃帷幕旁的平臺，他在幾秒回神後就自己跳樓，落地時壓在太太身上，他恍惚的走到電梯旁坐下，警方也趕到現場，由於他也受傷，與太太一同送到桃園敏盛醫院。

由於女子聯絡資訊填寫完全錯誤，警方在事發後無法在第一時間聯絡到家人，隨後警方透過緊急聯絡人資料才找到親戚輾轉聯絡到張姓女子父親前往醫院。

根據現場監視器是今天凌晨0點34分兩人在二期航站南側4樓樓梯口爭吵，隨後兩人拉扯走下樓梯到3樓半圓弧平臺，隨後拉扯間38分女子被先生抱起由右側扔出墜落1樓，男子3妙後也自己跳樓；該男子在偵訊後，警方依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦，女方父親趕到醫院非常傷心，告訴警方要對女婿提出告訴。

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