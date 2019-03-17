不再噤聲！魏應充臉書曝：會開始慢慢說清楚當年的事件

2019-03-17 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕味全前董事長魏應充因混油案判刑2年，去年12月中旬假釋出獄後，3月起便頻繁地在臉書上發文，而今他又寫了一篇文章，對因受他牽連而遭罵名的味全員工們發聲，還說「會開始慢慢說清楚」當年的事件，引發網友們熱議。

魏應充今以「被遺忘的幸福企業員工，你們好嗎？」為題發文，文中他提到，忍耐噤聲是宗教教導人的磨練，但曾經和他共事過的員工同仁們，必須要和他共同承擔所有罵名，這是相當不公平的，因此他決定不再噤聲，選擇跳出來澄清視聽。

魏應充說，他的臉書已經從「壓倒性負評」，變成「壓倒性正評」，這都是因為「隱性的聲音被牽引出來了」，且就算社會一直不習慣他出聲音，要他用贖罪認錯態度面對一切，但他仍認為，「贖罪是留給犯錯的人」，他行公益是因為有能力奉獻，「不是為贖罪補過」。

有一些網友在底下留言力挺「味全龍與黑心油是兩回事，期望有一天魏董能說明清楚」、「魏董不澄清、不解釋，只會承受更多誤會」、「當媒體一面倒在滅味全鮮奶時，我就只買味全鮮奶」。

對於有網友留言痛罵他「黑心油商」、「無良」，他則回應，過去沒有對話，所以一再以訛傳訛，但「現在流行假新聞，對於新聞是假的，大家都有共識了，你應該也知道什麼是假新聞吧？那讓我們繼續看下去！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/