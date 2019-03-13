契作檸檬銷中國？ 魏應充：以己之力貢獻台灣

2019-03-13 00:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕頂新集團引爆的食安危機，慘遭國人唾棄，民眾更自發性發起「滅頂」行動，想迫使頂新退出台灣市場，不過頂新集團早已另起爐灶，近年在中國經營的速食店德克士，搭配台灣生產的檸檬飲品，創造銷售佳績，而因混油案入獄、去年12月假釋的魏應充近日動作頻頻，日前開設臉書粉絲專頁，宣布將重組味全龍重返中華職棒，12日更出席「屏東契作優質檸檬封櫃啟航記者會」，會上魏應充特別致詞表示，希望以己之力為台灣作出貢獻。

魏應充表示，5年來金色大地公司行銷台灣，就以南台灣為主要基地，陸續推動美生菜、愛文芒果、濁水溪大米、檸檬原汁、地瓜等農產品出口，均取得良好成績，且受到許多消費者喜愛，為了台灣農業的發展與未來，用盡力量協調各企業與通路，就是要建立市場的永續性與全力幫助農民朋友。

魏應充說，除了在屏東、高雄、契作產銷履歷的檸檬，今年也在雲林、嘉義、高雄契作600公頃的台農57號地瓜，並在台南加工後出口，真正實踐契作農民、加工業者、企業、政府及消費者5贏的新農業模式。

魏應充也表示，他身為農家子弟多年來的心願，就是愛棒球、行公益、守護台灣農業，目前都正在進行，特別是對台灣這片土地的感情，希望以己之力為台灣作出貢獻。

頂新集團透過子公司金色大地與屏東檸檬農契作，從2016年起陸續在中國的速食店德克士、全家便利商店等推出檸檬飲品，去年屏東檸檬原汁出口量達1800公噸，創下新高紀錄，賣出去的檸檬可堆疊8877座台北101，以新鮮屋包裝的「就是要檸檬」平均每天在中國全家門市可賣掉3萬瓶，銷售成績亮眼。

金色大地12日邀集農民在屏東潮州舉辦封櫃記者會，現場將1800公噸的檸檬原汁裝箱封櫃，頂新集團董事長魏應行、屏東縣長潘孟安、縣府農業處長黃國榮、金色大地總經理呂政璋、中國德克士執行長邵信謀、中國真臻鮮總經理賴兆國、中國全家執行長林建宏等人均出席見證檸檬封櫃。

不過現場參與契作的農友黃國民也表示，他種植60公頃的檸檬，與頂新集團契作邁入第4年，契作價格是市價平均值，雖然契作不會受市場價格波動影響，但也沒辦法讓農民「賺大錢」，所以農友們多希望，在中國銷售的優秀成績可以反映在與農民的契作價格上。

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