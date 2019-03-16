獨家》車撞烤鴨店 勇父高喊示警 助30人及時逃離

2019-03-16 16:51

〔記者洪定宏／高雄報導〕全國知名的高雄市仁武烤鴨店，今天發生預拌混凝土車推撞休旅車衝進店內的車禍案件，當時在店內排隊的新北市民蕭自恆，目擊混凝土車直衝而來，高喊「有車子撞過來了」，提醒店內外約30名的顧客及工作人員逃離。

但蕭自恆的15歲愛女閃避不及，雙腳被店內工作檯夾住，動彈不得，蕭自恆不顧危險，趕緊將女兒救出，傷勢才沒有更嚴重。案發後，蕭姓女學生不斷發抖，雖然已出院，但她對父親說：「看到車子都會怕！」也不敢下車用餐，已有明顯的心理創傷。

蕭自恆說，案發前，他跟子女都在店內排隊，等待取餐，聽到遠處有撞擊聲，循聲望去，赫見預拌混凝土車跨進速食店停車場，朝烤鴨店方向猛衝而來。

當時他以為速食店停車場的矮牆，應該能阻擋混凝土車，豈料它壓過矮牆繼續衝，趕緊大喊「有車子撞過來了」，提醒店內外約30名的顧客及工作人員逃離。

蕭自恆強調，兒子在他身邊，很快一起閃避，但女兒離他約3步遠，頓時反應不過來，被混凝土車推撞的休旅車已衝進店內，再擠壓烤鴨店的工作檯，工作檯則夾住女兒雙腳，動彈不得。

因為擔心休旅車再往前移動，蕭自恆救女心切，不顧危險，趕緊拉出愛女，等待救護車送醫治療，所幸只是輕傷，已經出院。

蕭自恆強調，就讀屏科大的兒子今天生日，他昨天開車載女兒，從新北市金山區住處出發，到屏東住在兒子的租屋處，今天慕名到全國知名的仁武烤鴨店，沒想到遭逢車禍意外。

蕭自恆指出，女兒受傷後，全身不斷發抖，出院後開車去用餐，看到車子都會怕，更不敢下車，已有明顯的心理創傷。

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遭預拌混凝土車衝撞 休旅車衝進高雄知名烤鴨店釀4傷

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