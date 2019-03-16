民宅驚傳槍響警逮人 被罵「垃圾」憤開槍

2019-03-16 12:32

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市嘉盛里社區小巷大白天傳出槍響，陳姓男子持槍朝住處大門開槍，苗栗警分局據報前往採證，發現被開槍處所無人居住，大門及門邊牆壁各有1個彈孔，地上遺留2個彈殼及1個彈頭，警方依民眾提供機車車號以車追人，前往台中市將陳男查獲到案，陳男供稱與對方有債務糾紛，不甘被對方罵「垃圾！」才憤而開槍。

警方調查，陳男與黃姓屋主有2萬元金錢糾紛，黃男向陳男催討時，以言語污辱陳男，陳男認為錢都還完了，還被對方罵「垃圾」，愈想愈氣，14日中午前往開槍洩憤，附近住戶聽到鞭炮響聲，外出查看，看見陳男持槍，陳男作案後隨即逃離，車號被目擊者記下，警方以車追人。

陳男於開槍後即逃逸至台中市躲藏，苗栗警分局迅速動員大批警力追緝，在台中市龍井區沙田路五段將35歲陳男緝捕到案，並起獲涉案改造槍枝1把及子彈3發。

被開槍處，原是黃屋租屋處，但早已搬離，陳男一直以為對方還住在哪裡。警方將積極追查陳嫌購入槍枝來源與是否涉及其他案件，全案今天依違反槍砲彈藥及刀械管制條例移請苗栗地檢署送辦，檢方諭知4萬元交保。

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