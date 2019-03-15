鴛鴦盜機車載走市價百萬神像 賤賣6500元還辯睡不好

2019-03-15 15:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市陳姓毒蟲與小他十歲的林女交往，2人缺錢買毒竟異想天開向天借膽，到樹林一間宮廟偷走9尊十八羅漢中的七尊與地藏王神像，雕工精細的檜木神像市價超過上百萬，鴛鴦盜急著求現，騎了20多公里的機車到淡水藝品店，只賤賣6500元。樹林警方獲報，發現鴛鴦盜騎機車把神像抱在懷中、放在腳踏墊，花了3趟才載完贓物。鴛鴦盜被逮後，道出偷賣神像後都睡不好，被逮才鬆口氣，讓員警莞爾。

樹林警分局11日上午獲報，三興路一間宮廟中的神像遭竊，三多派出所警員到場，會同廟方清點，發現十八羅漢神像中的8尊及地藏王菩薩遭竊，因這間廟宇信眾頗多，警方為求偵查時效，組成專案小組偵辦，調閱附近監視器後，發現2名犯嫌共騎一台機車前往廟宇，以車追人後鎖定32歲陳姓男子與22歲林姓女子涉有重嫌，12日早上9時到鴛鴦盜位於中和的藏身處，逮獲2名犯嫌到案。

警方調查，陳嫌與林嫌因缺錢花用臨時起意，騎乘機車至寺廟內偷取廟方供奉的十八羅漢等神像，廟方人員發現供奉神明短缺，確認一對男女趁隙盜取，警方則循線逮人。

陳男、林女這對鴛鴦盜到案坦承行竊，還把神像載到淡水地區一間藝品店，發現陳嫌將偷來的8尊神像變賣給商家，得手的6500元都花光殆盡，另一尊神像則藏在廟中2樓櫃子，改天還想來偷走，警方通知廟方領回遭竊神像，全案依竊盜、贓物送辦。

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