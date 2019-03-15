持衝鋒槍劫走合作金庫百餘萬 搶匪判10年徒刑

2019-03-15 10:31

［記者楊政郡／台中報導］44歲歐男投資失利、積欠債務，去年7月間持制式衝鋒槍到台中沙鹿區合作金庫，大喊「搶劫」後跳進櫃台，逐櫃搜刮現金114萬餘元，當天即清償當鋪30萬、修車5萬、借款60萬，南下屏東縣躲藏，6天後在屏東落網，身上剩餘約20萬贓款，台中地院判處10年徒刑，倂科10萬元罰款。

檢方調查指出，歐男因為投資失利，欠下大筆債務，去年7月20日上午持制式衝鋒槍（100年間自綽號「金生」處取得衝鋒槍1支及改造子彈30顆），騎機車到沙鹿區合作金庫，帶著橘黃色安全帽、臉部頭套，進入營業大廳後大喊「搶劫」，對空鳴1槍，聲音巨大，行員紛紛退縮走避。

歐嫌跳進櫃台，逐櫃進行搜刮，洗劫114萬7530元放入自備紅色袋子內，跳出後騎上機車逃逸。

歐男隨即返回住處，並開始清償某當鋪的30萬質押借款，贖回自小客車，又開這剛贖回的自小客車到某修車行，先清償5萬元修車費，然後將自己小客車留下進行整修，向老闆借用一車，又去找另一友人清償60萬借款，隨後回到修車行並借宿一晚。

翌日即南下找高雄友人借宿2晚，輾轉到屏東縣長治鄉躲藏，但警方據報及調閱監視器，從車子及車牌號碼，鎖定歐男沿途追蹤，案發6日後在屏東縣將歐男拘提到案。

歐男到案後坦承犯行，身上取出剩餘贓款約20萬，還有護照及台胞證，可能伺機要逃到中國，法官依加重強盜及槍砲罪，合併判處10年徒刑，並科10萬元罰款。

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