盜伐台灣珍貴山林 逃逸移工佔比日益增加

2019-03-13 21:31

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部13日發布統計資料，指檢方近偵辦森林法案件，近10年共偵結8821人，其中60.9%被起訴，主秘楊秀蘭特別提醒，盜伐集團已不再全是台灣人，逃逸移工自組集團盜伐的比例有日益增加的趨勢，已和移民署商討解決方案。

楊秀蘭指出，逃逸移工以往多受雇於山老鼠，擔任揹木塊下山的角色，久而久之熟門熟路，知道銷贓管道後，竟自組盜伐集團，戕害我國原始林，近5年有增加的趨勢。

楊秀蘭表示，盼移民署能規定外籍移工入台時，應提供臉部辨識、十指指紋、甚至DNA等等生物跡證，建檔存查，以利日後作業；若在台犯案被判刑，應於執行完畢後驅逐出境。

楊秀蘭說，擔任南投地檢署檢察長期間，與保七總隊、轄區警察、林務局林管處共同成立查緝平台，每半年召開一次定期聯繫會議，結合第一線的巡山員與警察及時通報，有效整合查緝能量，打擊山老鼠。

2010年間，高檢署結合警察與林務機關，聯合查緝盜伐集團，案件量飆升到241件，2013年為最高峰，達720件，因雷厲風行掃蕩，山老鼠稍微收斂，2018年降為429件。

而2009年到2018年間，地檢署依森林法共起訴了4850人，其中95.7%被法院判有罪，判刑6月以下可易科罰金的有1873人，6月以上未滿1年的則有1753人，1-2年的有832人，顯示盜伐珍貴山林的刑責多不會被判重刑。

據悉，為了讓法官了解盜伐山林有多可惡，有的辦案人員還會邀請法官翻山越嶺到現場，看看樹木的「慘況」，目的就是希望能重判這些惡劣的山老鼠，杜絕「高利潤低刑責」的心態！

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