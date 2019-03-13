國道3號車禍14台南人 南市府：指派社工提供協助

2019-03-13 14:02

〔記者蔡文居／台南報導〕國道3號和美路段本月9日發生遊覽車翻覆意外事件，乘客中設籍台南市共14人，其中1名婦人因傷勢嚴重不幸身亡。台南市社會局今天表示，在取得傷者名單後，已立即派請台南市社福中心社工進行聯繫、慰訪傷者家屬，並評估是否需生活協助。

市長黃偉哲也指派社會局長黃志中及副局長顏靚殷等人從11日起陸續前往彰化基督教醫院、彰化秀傳醫院、成大、麻豆新樓、奇美等醫院對傷者及家屬表達關懷，並致贈慰問金，同時也請社會局指派社工適時協助傷者及家屬，提供必要協助。

社會局表示，傷者中住安南區的林小姐，目前尚在彰化秀傳醫院治療中，11日社會局副局長顏靚殷代表市府到彰化探視她並致贈慰問金，林小姐及家屬對於市府特地到彰化探視感到非常意外及感動。

林小姐表示，當天她和友人到苗栗參加法會，回程突然在彰化發生車禍意外，感激市府的用心，也希望能早日康復返家。

社會局說，台南市設籍14名傷亡名單中，1人傷重死亡，目前仍住院治療有6人，其7人已由家屬接回返家休養，市府除祝福所有傷者早日康復外，也提醒傷者及家屬，若需生活協助可聯繫社會局由社福中心社工提供協助。

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