邱莉莉批缺席立院投票 高思博提告敗訴要上訴

2019-03-13 00:10

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨前立法委員高思博競選2018年台南市長期間，被民進黨對手黃偉哲的發言人市議員邱莉莉發布新聞，指高思博在10餘年前的立委任內缺席未對多項議案投票。高思博駁斥，並對邱莉莉提侵權告訴、求償100萬元。台南地院法官認為，邱莉莉言論難認與事實完全不符，高思博是政治人物，其名譽對言論自由應做較高程度的退讓，判高思博敗訴、不得求償。

對此，高思博回應說，法官也說邱莉莉所言與事實不完全正確，對他來說是很嚴重的出入，且邱影射他在立法院開會「缺席」沒投票，事實上，當時他有在立院開會，邱所說的是多個議案包裹在一起的復議案表決，他對此復議案有異見，所以沒有投票，但此復議案的前、後其他議案，他都有在場投票，不能說他「缺席」、這麼汙衊他，決定上訴二審、捍衛聲譽。

高思博提告主張，去年擔任民進黨南市長候選人黃偉哲發言人的市議員邱莉莉，於2018年6月29日發布新聞指他在立法院缺席「全民健保、老人福利法、老農福利津貼」等法案的投票，這不實言論汙衊、毀損他的名譽與人格評價，要向邱莉莉求償100萬元精神慰撫金及刊登道歉啟事。

邱莉莉答辯說，她是根據立法院第6屆第3會期、第5會期議事錄，發現高思博在2006年5月12日立院會議就全民健保、所得稅法、勞保條例修正草案等多項法案條文復議案及2007年5月18日立院會議兩岸人民關係條例修正草案表決，高都缺席未投票，她是本於事實陳述、未侵害高的名譽、人格權，且高是台南市長候選人又曾任立委，是對高立委任內問政表現做檢視、監督，這是可受公評的言論自由範疇，應可阻卻違法。

法官認為，高思博是自願進入公眾領域的政治人物，其個人名譽對言論自由應有較高程度的退讓，被告陳述事實與公共利益相關，基於言論自由保障，難苛責被告陳述與事實必須分毫不差，只要主要事實相符，即認其有相當理由確信真實、基於公共利益目的發表言論，不論是復議案或三讀表決案都是立委應參與的議事，邱發表的言論難認與事實完全不符及侵害高的名譽、人格權，因此不採認高思博的求償主張。

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