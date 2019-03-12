3/12 今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落大甲、善化

2019-03-12 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月12日）開獎的第108000028期大樂透、第108000061期雙贏彩，頭獎均摃龜。第108000061期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，分別由台中市大甲區孟春里經國路1878號1樓的「日南爆米花彩券行」與台南市善化區光文里中山路224號1樓「桃采彩券行」開出。

第108000028期大樂透中獎號碼為「05、07、22、37、40、45，特別號：12」，頭獎槓龜；貳獎共2注中獎，每注可得243萬8160；參獎共43注獲得，每注可得3萬9740元；肆獎共83注獲得，每注可得1萬3235元；伍獎共1647注獲得，每注可得2000元；陸獎共2679注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬7670注獲得，每注可得400元；普獎共3萬1146注獲得，每注可得400元。

第108000028期49樂合彩中獎號碼為「05、07、22、37、40、45」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共82注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2893注中獎，每注可得1250元。

第108000061期雙贏彩中獎號碼為「04、05、08、09、10、11、14、18、19、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共275注中獎，每注可得500元；肆獎共3032注中獎，每注可得100元。

第108000061期今彩539中獎號碼為「05、13、24、25、32」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬；貳獎共213注獲得，每注可得2萬元；參獎共6478注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬6842注獲得，每注可得50元。

第108000061期39樂合彩中獎號碼為「05、13、24、25、32」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共206注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6399注中獎，每注可得1125元。

第108000061期3星彩中獎號碼為「967」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000061期4星彩中獎號碼為「7859」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券官網

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