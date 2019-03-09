今彩539頭獎1注開在屏東

2019-03-09

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第108000027期大樂透，頭獎摃龜，下期頭獎保證1億元。昨晚開獎的第108000058期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落屏東縣屏東市歸仁路176號「賜億發投注站」。昨晚開獎的第108000058期雙贏彩，頭獎則摃龜。

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